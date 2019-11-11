السلطان قابوس يستقبل خالد بن سلمان

استقبل سلطان سلطنة عمان قابوس بن سعيد أمس في مسقط، نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان الذي يزور عمان رسمياً.

كما التقى الأمير خالد بن سلمان، الوزير المسؤول عـن شـؤون الدفاع العماني بـدر بـن سـعود بـن حـارب الـبوسـعيدي، وذلك في إطار زيارته الرسمية لسلطنة عمان.

وبحث سموه -خلال اللقاء- عـددا مـن الموضوعات شملت تعزيز الـعلاقـات الـثنائـية بـين الـبلديـن الـشقيقين، والجھود المشـتركـة لحـمايـة أمـن المنطقة.

كما تناول اللقاء سبل تعزيـز الجھود المشـتركـة لـمحاربـة الـتطرف والإرهاب، وسـبل تـدعـيم مـجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي نهاية اللقاء، تسلم هدية تذكارية من الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع العماني. حضر اللقاء رئيس ھيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، وسـفير خادم الحرمين الشـريفين في مسقط عيد الثقفي، والوفـد الرسمي المرافق لنائـب وزير الدفـاع، وعدد من المسؤولين في البلدين. كما التقى الأمير خالد بن سلمان، أمس أيضا، وزيـر المكتب السلطاني بسلطنة عمان الفريق أول سلطان بن محمد النعماني.

وجرى خلال اللقاء اسـتعراض الـعلاقـات الـثنائـية الـتي تـربـط الـمملكة بسلطنة عمان فـي الـمجالات كافة، وسبل تطويرھا بـما يـحقق الـمصالـح المشـتركـة للبلديـن الـشقيقين، وبـحث عـدد مـن الـموضـوعـات ذات الاھتمام المشترك. حـضر الـلقاء رئـيس ھـيئة الأركـان الـعامـة الـفريـق الأول الـركـن فـياض الـرويـلي، والـوفـد الـرسـمي المرافق لنائب وزير الدفاع، كـما حـضره مـن الـجانـب الـعمانـي الـفريـق مـنذر بـن مـاجـد آل سـعيد رئـيس جـھاز الاتـصالات والتنسـيق بالمكتب السلطاني.