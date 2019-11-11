مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال قرب مدينة الخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الإثنين عن مقتل شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات في مخيم العروب قرب مدينة الخليل، ولم يعلق الجيش الإسرائيلي عن مقتله. وقالت الوزارة «استشهد مواطن من مخيم العروب بعد أن أُصيب بالرصاص الحي في صدره، ووصل بحالة حرجة للغاية للمستشفى الأهلي في الخليل». وقتل الشاب عمر البدوي «22 عامًا» في مواجهات مع جيش الاحتلال بعد مسيرة لإحياء الذكرى الـ15 لوفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. وانطلقت مسيرات في مخيمي العروب والفوار في قضاء الخليل، وجرت مواجهات بين الشبان والجيش. وقالت الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني عراب الفقهاء «يوجد جرحى هناك نقوم بعلاجهم ميدانيا». وبينما تحيي الضفة الغربية ذكرى وفاة الراحل ياسر عرفات فإن سلطة حماس في قطاع غزة تمنع أي نشاط بهذا الخصوص.



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