مسؤولون أميركيون: درس قاسٍ بانتظار أردوغان اليوم في البيت الأبيض

دينا محمود (لندن)

كشف مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى النقاب عن أن الرئيس دونالد ترامب سيوجه تحذيراً شديد اللهجة لنظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماعهما اليوم في البيت الأبيض، بضرورة التخلي عن منظومة صواريخ «إس - 400» الروسية المتطورة للدفاع الجوي التي أصرت أنقرة على شرائها رغم معارضة واشنطن لهذه الخطوة.

وقال المسؤولون إن ترامب سيغتنم فرصة اللقاء، لكي يؤكد لأردوغان أنه «لا مكان في دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) لصفقات أسلحة روسية كبيرة»، على غرار الصفقة التي حصل النظام التركي بمقتضاها على هذه الصواريخ التي تشكل تهديداً للمقاتلات المتطورة من طراز إف - 35 ذات الأهمية الحيوية لسلاح الجو الأميركي.

ونقلت صحيفة «بوليتيكو» عن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض روبرت أوبراين تأكيده أن الرئيس الأميركي «سينقل هذه الرسالة بوضوح شديد» خلال اجتماعه مع أردوغان الذي تثير زيارته للولايات المتحدة ردود فعل غاضبة على الساحتين السياسية والتشريعية.

وأشار أوبراين - في تصريحاته التي أدلى بها لقناة «سي بي إس» التليفزيونية الأميركية - إلى أن إدارة ترامب «منزعجة إلى أبعد حد» حيال اقتناء النظام التركي لتلك الصواريخ الروسية، مشدداً على أنه «ما لم تتخل تركيا عن هذه المنظومة الصاروخية (التي تسلمت أجزاء منها بالفعل)، فإنها ستشعر بوطأة العقوبات» التي أقرها الكونجرس بمجلسيْه، وبتأييد من جانب الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين فيه، على حد سواء.

ومن جهة أخرى، لم يستبعد المسؤول الأميركي البارز ارتكاب الجيش التركي جرائم حرب خلال اجتياحه لشمال شرقي سوريا الذي بدأه في الأسبوع الأول من الشهر الماضي.