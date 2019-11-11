37 وفاة بحمى الضنك والكوليرا في الحديدة

صنعاء (الاتحاد) أفادت مصادر طبية يمنية، أمس، بوفاة 37 شخصاً جراء إصابتهم بحمى الضنك والكوليرا في مديرية الجراحي التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية في الحديدة غرب البلاد. وأوضحت المصادر لـ«الاتحاد»، أن حالات الوفيات سجلت منذ أواخر الشهر الماضي، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 2500 حالة اشتباه بالإصابة بحمى الضنك والكوليرا في المديرية خلال الفترة من 21 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر. كما سجلت حالات وفيات وإصابات بحمى الضنك والكوليرا في مديريات زبيد وبيت الفقيه والزهرة، وجميعها خاضعة لهيمنة الميليشيات في الحديدة.

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