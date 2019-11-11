70 قتيلاً وجريحاً بسلسلة انفجارات في القامشلي

دمشق (وكالات)

هزت مدينة القامشلي شمال شرق سوريا أمس، ثلاثة انفجارات بسيارات مفخخة، ما أسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 70 شخصاً، وقد استهدفت الانفجارات التي وقعت بشكل متزامن، منطقة السوق وسط المدينة، وقال مصدر طبي في مدينة القامشلي، إن 9 أشخاص على الأقل قتلوا وأُصيب أكثر من 60 آخرين.

من جهة أخرى، قال مصدر في الشرطة الكردية المحلية «الأسايش» بمدينة القامشلي، إن الانفجارات الثلاثة المتزامنة وقعت في مدينة القامشلي في المنطقة ذات السيطرة المختلطة بين القوات الحكومة السورية ووحدات حماية الشعب الكردية.، وأشار المصدر إلى أن التفجيرات الثلاثة خلفت أضراراً كبيرة بالمحال التجارية والمنازل والسيارات، مضيفاً أنه لدى شرطة «الأسايش» معلومات عن سيارات أخرى مفخخة جار البحث عنها.

إلى ذلك، أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن مقتل راعي كنيسة الأرمن الكاثوليك بالقامشلي الأب هوسيب بيدويان ووالده، أثناء قيامهما بمتابعة الأوقاف الخاصة بكنيسة الأرمن الكاثوليك بدير الزور شرقي سوريا. وأضاف التنظيم على أحد مواقعه الإلكترونية، أن العملية تمت على يد عناصره في بلدة «الزر» بمنطقة «البصيرة» بمحافظة الرقة، أو «ولاية الخير» كما يسميها تنظيم «داعش».

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس، انطلاق الدورية المشتركة الرابعة بين القوات التركية والروسية في منطقة «الدرباسية» شمالي سوريا، وقالت الوزارة في بيان إن تسيير الدورية بمشاركة قوات برية وطائرات من دون طيار يأتي ضمن الاتفاق التركي - الروسي الذي وقع في 22 من أكتوبر الماضي. وانطلقت أول دورية مشتركة بين القوات التركية والروسية مطلع نوفمبر الحالي، في حين انطلقت الثانية الثلاثاء الماضي، والثالثة الجمعة في منطقة شرق نهر الفرات بسوريا.

في غضون ذلك، كشف المتحدث باسم «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة يوسف حمود، عن عدد القتلى في صفوفهم خلال عملية «نبع السلام» في سوريا. وأشار إلى أنه قتل 198 شخصاً وأصيب 643 آخرون، منذ انطلاق العدوان التركي في أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أنه لا زال يسقط العديد من القتلى ضمن صفوفهم.

وشن الجيش التركي عدواناً على سوريا يوم 9 أكتوبر الماضي، أطلق عليه اسم «نبع السلام» بمشاركة ما يسمى بـ«الجيش الوطني السوري»، في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا ضد المسلحين الأكراد.

وشهدت الحدود الشمالية لسوريا المتاخمة لتركيا، أمس، اشتباكات بين الجيش السوري والقوات التركية، وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن الاشتباكات وقعت على محور قرى «المناخ والمحمودية» بريف «تل تمر» الشمالي.