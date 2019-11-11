وفاة مؤسس «الخوذ البيضاء» في ظروف غامضة بإسطنبول

إسطنبول (وكالات) قالت وكالة الأنباء التركية، إن ضابطاً سابقاً في الجيش البريطاني ساعد في تأسيس منظمة «الخوذ البيضاء» للمتطوعين في سوريا، عُثر عليه ميتاً في ظروف غامضة بمدينة إسطنبول.

وأورد المصدر، أن جثة جيمس لو ميسورييه، عثر عليها في وقت مبكر أمس، بالقرب من منزله بمنطقة «بك أوغلي» في مدينة إسطنبول، من قبل مصلين كانوا في طريقهم للمسجد لأداء الصلاة. وأعلنت السلطات التركية، فتح تحقيق في الوفاة، مضيفة أن الشرطة تعتقد أنه سقط ميتاً.

وقالت الشرطة التركية، إن المعاينة التي قامت بها أثبتت أن أحدا لم يدخل أو يغادر منزل الراحل وقت الوفاة.

وكان لو ميسورييه يقدم نفسه على حسابه الشخصي في موقع تويتر بأنه المؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة «ميدي للإنقاذ»، التي أسست ودربت «الخوذ البيضاء» المعروفة أيضا بالدفاع المدني السوري.

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