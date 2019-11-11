كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: الوضع في بوليفيا يبعث برسالة قوية للأنظمة غير الشرعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن ما تشهده بوليفيا في الوقت الراهن يبعث برسالة قوية للأنظمة "غير الشرعية" في فنزويلا ونيكاراجوا.

وأكد ترامب، عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر"، أن استقالة رئيس بوليفيا إيفو موراليس لحظة مهمة للديمقراطية في أمريكا الجنوبية.

ويذكر أن قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة دعت جميع الأطراف السياسية في بوليفيا لعدم اللجوء إلى العنف واحترام سيادة القانون.

وأضافت أن الولايات المتحدة لا تعتبر استقالة الرئيس البوليفي انقلابا بل تعبيرا عن إرادة شعبية.

وتابعت: "الولايات المتحدة لا تفضل شخصا بعينه من المرشحين الذين قد يتصدرون المشهد في بوليفيا بعد استقالة الرئيس".

وأعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس الأحد استقالته من منصبه، بعد موجة احتجاجات شديدة على إعادة انتخابه استمرت منذ ثلاثة أسابيع.

وقال موراليس عبر التلفزيون ”أستقيل من منصبي كرئيس“، فيما اعتبر نائب الرئيس ألفارو غارسيا لينيرا الذي استقال أيضًا من منصبه أنّ ”الانقلاب وقع“.

أما المعارض كارلوس ميسا الذي خسر الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسيّة السابقة، فعلّق على استقالة الرئيس بالقول ”لقد أعطينا درسًا للعالم. غدًا ستكون بوليفيا بلدًا جديدًا“.

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وغصّت ساحة موريللو في لاباز، المقابلة للقصر الرئاسي، بمئات البوليفيين الذين أتوا للاحتفال باستقالة موراليس.

وعلى بُعد خطواتٍ قليلة، في إحدى زوايا ساحة موريللو، كانت وحدة من الشرطة أعلنت تمرّدها ضدّ الرئيس، تحتفل بجانب المتظاهرين إثر إعلانه الاستقالة.

ويحكم موراليس بوليفيا منذ العام 2006، وكان الجيش والشرطة طالباه في وقتٍ سابق بالتنحّي.

وطالب قائد الجيش البوليفي الجنرال وليامز كاليمان الأحد موراليس بالاستقالة ”من أجل صالح بوليفيا“.

وصرّح قائد الجيش للصحافيّين ”بعد تحليل الوضع الداخلي المتوتّر، نطلب من الرئيس التخلّي عن ولايته الرئاسيّة بهدف إتاحة الحفاظ على السلام والاستقرار، من أجل صالح بوليفيا“.

وكان العديد من قادة المعارضة البوليفيّة دعوا أيضًا موراليس الأحد إلى الاستقالة، رغم إعلانه أنّه سيُجري انتخابات جديدة لم يُحدِّد لها موعدًا.

وقال ميسا في تصريحات سابقة ”نرى أنّ على الرئيس موراليس اتّخاذ هذا القرار. إذا كان يتمتّع بحدّ أدنى من الوطنيّة عليه الانسحاب“.

وأضاف أنّ رئيس الدولة ”ليس في وضع“ يؤهّله إلى إجراء انتخابات جديدة أو الترشّح مجدّداً.

بدوره، اعتبر المعارض الأبرز لويس فرناندو كاماشو أنّ ”موراليس انتهك النظام الدستوري وعليه أن يستقيل“، داعياً إلى تشكيل ”لجنة حكوميّة انتقاليّة“ تُكَلّف ”الدعوة إلى انتخابات جديدة خلال مهلة أقصاها ستّون يومًا“.