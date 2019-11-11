كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فتح" تعلن تنظيم مهرجان في ذكرى وفاة ياسر عرفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت حركة فتح في قطاع غزة، على تنظيم مهرجاناً في ذكرى وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، الخميس المقبل، بعد ضغوط فصائلية دفعت حماس للموافقة على إقامة المهرجان.

وقالت حركة فتح في بيان لها، "ندعوكم للمشاركة الجماهيرية الحاشدة في المهرجان المركزي الذي ستقيمه الحركة يوم الخميس، في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، ذلك تخليداً لصاحب الرصاصة الأولى، ومفجر الثورة الفلسطينية المعاصرة".

وجاء هذا الإعلان بعد بيان سابق، قالت فيه الحركة إن أجهزة أمن حماس منعت إقامة فعاليات المهرجان في قطاع غزة، ومنعت فعاليات تمهيدية تسبق إقامة مهرجان مركزي بهذه المناسبة.

كما شنت أجهزة أمن حماس، حملة اعتقالات واسعة النطاق في صفوف كوادر وعناصر حركة فتح، بعد خروجهم في مسيرة عفوية شمال قطاع غزة، بمناسبة الذكرى الـ15 لرحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. Advertisements

وضغطت فصائل فلسطينية على حركة حماس، من أجل الموافقة على إقامة المهرجان، حيث استنكرت قوى فلسطينية قرار حماس بمنع هذا المهرجان، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس مناخات سلبية على أجواء الانتخابات الفلسطينية.