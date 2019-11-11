كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فتح" تعلن تنظيم مهرجان في ذكرى وفاة ياسر عرفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء هذا الإعلان بعد بيان سابق، قالت فيه الحركة إن أجهزة أمن حماس منعت إقامة فعاليات المهرجان في قطاع غزة، ومنعت فعاليات تمهيدية تسبق إقامة مهرجان مركزي بهذه المناسبة.
كما شنت أجهزة أمن حماس، حملة اعتقالات واسعة النطاق في صفوف كوادر وعناصر حركة فتح، بعد خروجهم في مسيرة عفوية شمال قطاع غزة، بمناسبة الذكرى الـ15 لرحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.
وضغطت فصائل فلسطينية على حركة حماس، من أجل الموافقة على إقامة المهرجان، حيث استنكرت قوى فلسطينية قرار حماس بمنع هذا المهرجان، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس مناخات سلبية على أجواء الانتخابات الفلسطينية.
وعزا إياد البزم، المتحدث الرسمي باسم الداخلية في بيان صحفي، اعتذار الداخلية لما وصفه بـ"خلافات حركة فتح الداخلية"، من دون أن يوضح طبيعة الخلافات.
وفجّر مجهولون، الجمعة الماضي، أجزاءً من عدة منازل قيادات في حركة فتح، ومنصة الاحتفال بذكرى رحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، (زعيم الحركة) بعبوات ناسفة، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.