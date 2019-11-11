طاليس لـ”اليوم24″: “هيموارجي” لا تزال حاضرة.. و”عقود” أعضائها مرتبطة بالعمل !

كشف الفنان الكوميدي طاليس لـ”اليوم24″ أن الأخبار، التي راجت، أخيرا، حول انفصال أعضاء مجموعة هيموراجي، بعد فك العقود، التي تربطهم بالمجموعة، لا أساس لها من الصحة، مستغربا ترويج مثل هذه الأنباء.

وصرح طاليس أن أعضاء هيموراجي لا يزالون يشتغلون في المجموعة، وأن مسألة العقود، أصبحت مرتبطة بالعمل، أي مع انتهاء عمل ما ينتهي العقد، ويبدأ آخر مع عمل جديد.

وأكد طاليس أن عودة المجموعة لأنشطتها سيحدث قريبا، وغيابها لفترة قصيرة لا يعني أنها توقفت، أو أن أعضاءها انفصلوا.

وكان منتقدو الكوميدي طاليس، مؤسس مجموعة هيموراجي، يعيبون عليه إمضاء عقود احتكار مع الكوميديين المنظمين لمجموعته، غير أن خطوة اعتماد عقود عمل، أنهت هذا النقاش.