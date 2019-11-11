بسبب المنتخب المحلي.. الرجاء والوداد في مأزق!

يجد فريقا الرجاء والوداد البيضاويين، نفسهما في موقف لا يحسدان عليه، قبل مواجهتمها المرتقبة برسم إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والمقرر خوضها في 23 من نونبر الجاري، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

ولن يكون بمقدور مدربي الفريقين، التحضير بصفوف مكتملة لهذا اللقاء، وذلك بعد أن وجه الحسين عموتة مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين الدعوة لثمانية لاعبين من قطبي البيضاء، للدخول في معسكر إعدادي، يبدأ اليوم الاثنين، ويستمر إلى غاية 20 من الشهر الجاري.

واستدعى عموتة أربعة لاعبين من الرجاء، وهم زكرياء الوردي، وأيوب نناح، وحميد أحداد، ثم سفيان رحيمي، والعدد نفسه من الوداد، يتقدمهم محمد الناهيري، وأشرف داري، بالإضافة لأيوب الكعبي، وبديع أووك.

وإلى جانب هذا الثماني، يُحرم الفريقان، من ثلاثة لاعبين آخرين لالتزامهم بخوض مباراتي موريتانيا وبوروندي، مع المنتخب الأول برسم التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، الكاميرون 2021.

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ووجه وحيد خاليلوزيتش، مدرب “أسود الأطلس”، الدعوة لثنائي الرجاء، أنس الزنيتي، وبدر بانون، ومتوسط ميدان الوداد، يحيى جبران.

يذكر أن مباراة الذهاب، التي جرت في 2 نونبر الجاري، انتهت بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، بعدما تقدم اسماعيل الحداد للفريق الأحمر، قبل أن يعدل الكونغولي فابريس نغوما الكفة للنسور الخضر.