بحضور جل النجوم.. “الأسود” يخوضون أول حصة تدريبية استعدادا لمواجهة موريتانيا

خاض المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الإثنين، أول حصة تدريبية له استعددا للمباراة التي ستجمعه يوم الجمعة المقبل بالمنتخب الموريتاني لحساب الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم الكامرون 2021.

وحسب الموقع الرسمي للجامعة، فإن هذه الحصة التدريبية التي أقيمت بالمركز الوطني لكرة القدم بالمعمورة، عرفت مشاركة جميع اللاعبين الذين تمت توجيه الدعوة إليهم، باستثناء كل من عادل تاعرابت ومنير المحمدي وسليم أملاح، الذين سيلتحقون بمقر إقامة المنتخب الوطني مساء اليوم.

وأكدت الجامعة أن وحيد هاليلوزيش، مدرب المنتخب الوطني، وجه الدعوة إلى هشام المجهد، حارس مرمى فريق اتحاد طنجة، للالتحاق بالتجمع الإعدادي للمنتخب الوطني، لتعويض الحارس أنس الزنيتي المصاب.

ويرغب الناخب الوطني، في ترتيب البيت ووضع آخر اللمسات على “الأسود” قبل خوض أول مباراة رسمية له على رأس المنتخب، وتدشين لإقصائيات نحو “كان” الكاميرون بأفضل طريقة ممكنة.