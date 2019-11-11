الفنان ربيع القاطي يعثر على قبر والده في الصحراء المغربية بعد 38 عاما من البحث.. رد فعله مؤثر -فيديو

وجد الفنان المغربي، ربيع القاطي، أمس الأحد، قبر والده الجندي، في الصحراء المغربية، بعد 38 سنة من البحث.

وشارك القاطي تفاصيل، عثوره عل قبر والده، عبر فيديو نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، يظهر مدى تأثره بعدما تحقق مراده.

وكتب القاطي تعليقا على الفيديو :” ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون…. صدق الله العظيم….. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى.. وبعد 38 سنة من الانتظار والبحث في كل أرجاء الصحراء المغربية الغراء بدون كلل، أكرمني الله العلي القدير فوجدت قبر الشهيد ….قبر أبي الجندي المقاتل في صفوف القوات المسلحة الملكية الذي وهب حياته فداءا لوطننا الحبيب…. الله اكبر… الله أكبر…. كم أنت كريم يا الله…. ولدت من جديد…. وكل عيد وانتم بالف خير… ربيع القاطي… ابن الشهيد”.

ودائما ما كان القاطي، يستحضر والده الجندي المغربي، مفتخرا به وبما قدم لوطنه.