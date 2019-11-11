إسبانيا: مفاوضات صعبة لتشكيل حكومة .. وسط احتجاجات كتالونية

مدريد ـ وكالات: يواجه الزعيم الاشتراكي بيدرو سانتشيث القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني احتمال الدخول في مفاوضات صعبة لتشكيل حكومة بعد أن أسفر رهانه على إجراء انتخابات ثانية هذا العام في إسبانيا عن عدم ظهور فائز واضح وصعود اليمين المتطرف. ولم يمنح الناخبون المستقطبون أيا من الجناحين اليميني أو اليساري ما يكفي من الأصوات لحكم إسبانيا بالأغلبية رغم فوز الاشتراكيين بأغلب المقاعد.وكتبت صحيفة إل بايس تقول “بدا تشكيل الحكومة معقدا في أبريل ولكنه الآن هيروغليفية لا تفك طلاسمها”. ولم يتغير ميزان القوى بين الكتل الأيديولوجية التقليدية بدرجة تذكر منذ الانتخابات السابقة في أبريل، لكن تقسيم الأصوات بين الأحزاب المحافظة اختلف بدرجة كبيرة. فقد حصل حزب العمال الاشتراكي على 120 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 350، أي أقل بثلاثة مقاعد مما حصل عليه في أبريل نيسان. وحسن الحزب الشعبي المحافظ النتيجة المخيبة للآمال التي حققها في أبريل بحصوله على 88 مقعدا بزيادة 22 مقعدا.الى ذلك، أغلق محتجون نقطة حدودية على الطريق السريع إيه.بي 7 الذي يربط بين إقليم كتالونيا وفرنسا، حيث قطع نحو 80 شخصا الطريق السريع عند نقطة لا جونكيرا الحدودية بعضهم كان على الجانب الفرنسي والبعض الآخر على الجانب الإسباني. وأعلنت جماعة (تسونامي الديمقراطية) السرية، التي نظمت احتجاجات حاشدة منها احتجاج في مطار برشلونة الشهر الماضي، مسؤوليتها عن قطع الطريق.