اللبنانيون يطالبون باستعادة الأموال المنهوبة .. و(المصرف المركزي) يتعهد بصيانة استقرار الليرة

بيروت ـ وكالات: طالب اللبنانيون أمس باستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين وتشكيل حكومة انقاذ تلبي طموحات الشعب، وذلك خلال تواصل الاحتجاجات والمسيرات في مناطق عدة في لبنان لليوم الـ26 على التوالي، يأتي ذلك فيما قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن الودائع لدى البنك محمية، وإن لدى البنك المركزي الإمكانيات لحفظ استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية المربوط بالدولار.

ونظم محتجون مسيرة على طريق مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) حاملين الاعلام اللبنانية، مطالبين باستعادة الأموال المنهوبة، وطالبوا القضاء بمحاسبة الفاسدين. وفي مدينة صيدا نظم حوالي 30 مركباً بحرياً مسيرةً لصيادي الأسماك انطلقت من الميناء، رافعين الاعلام اللبنانية بمشاركة عدد من طلاب المدارس والمحتجين، دعماً لحقوق الصيادين ولا سيما الحق بالضمان وتنظيم قطاع الصيد، وتأييدا لمطالب الحراك، والمطالبة بتشكيل حكومة انقاذ في أقرب وقت تلبي طموحات الشعب.

ويعقد مجلس النواب جلسة اليوم لدراسة وإقرار مشاريع واقتراحات مجموعة من القوانين المدرجة على جدول الأعمال من بينها قانون العفو العام. ودعا المحتجون إلى الإضراب العام اليوم لمنع انعقاد جلسة مجلس النواب اعتراضاً على القانون المتعلق بالعفو العام، خوفاً من تضمنه جرائم تتعلق باختلاس الأموال، وطالبوا بأن تكون الجلسة النيابية علنية.

من جانبه، قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة خلال مؤتمر صحفي نقله التلفزيون إن البنك اتخذ إجراءات لحماية الودائع. وأضاف أن فرض قيود على حركة رؤوس الأموال غير وارد لأن لبنان يعتمد على النقل الحر للأموال. وقال سلامة “خفض القيمة ليس مطروحا،” مضيفا أن لبنان يمر بظروف استثنائية ومرحلة تاريخية. وقال إن البنك المركزي أعطى “للقطاع المصرفي إمكانية أن يستلفوا بالدولار من مصرف لبنان بدون حدود، تأمينا لحاجات المودعين، وقلنا إن هذه الأموال التي تستلفها المصارف لا تستطيعون تحويلها إلى الخارج.” وقال سلامة إن البنك المركزي يأمل في تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت. وأضاف أن البنك سيسعى لخفض أسعار الفائدة عن طريق إجراءات لإدارة السيولة.