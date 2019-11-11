الأسد: تحرير إدلب (عسكريا) لن يستغرق وقت ومسار جنيف خدعة

في السياسة 12 نوفمبر,2019 نسخة للطباعة

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري والقوات التركية

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات:

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن تحرير إدلب بالعمل العسكري لن يستغرق الكثير من الوقت، لكن السلطات تخطط أولا لمنح المدنيين الفرصة لمغادرة المنطقة.وأضاف الأسد في مقابلة مع قناة “روسيا اليوم” الناطقة باللغة الإنجليزية، بثتها أمس”: “بأن المسلحين لا يسمحون للمدنيين بالدخول بحرية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، لذلك هم مضطرون للخروج من هناك سرا”. وشدد الأسد على أن الأهداف التي يتم قصفها جوا بمشاركة الطيران الروسي، هي أهداف إرهابية. وأردف: “نحن مهتمون بتدمير الإرهابيين وحماية المدنيين، حتى لا يبقى المدنيون تحت سيطرة الإرهابيين”.

ونفى الأسد أن يكون الجيش السوري قد تورط في قتل مدنيين في أي مرحلة، وقال: “هناك دائما ضحايا في أية حرب، لكن أن تتحدث عن جيش أو دولة تقتل المدنيين وتقتل شعبها، فهذا ليس واقعيا، لسبب بسيط، هو أن الحرب في سوريا كانت على كسب قلوب الناس؛ ولا تستطيع كسب قلوب الناس بقصفهم. فالجيش السوري كان يحارب الإرهابيين، وإن كان هناك بعض النيران الجانبية التي أثَّرت على بعض المدنيين -وقد يكون ذلك قد حصل ويمكن إجراء تحقيقات بشأنه- لكن كيف يمكن للشعب السوري أن يدعم دولته ورئيسه وجيشه إن كانوا يقتلونه؟!”.

واتهم الأسد إسرائيل بتقديم دعم مباشر للمسلحين المرتبطين بالقاعدة وداعش في سوريا، وقال :” في كل مرة كان الجيش السوري يحقق تقدماً ضد إرهابيي جبهة النصرة في الجنوب، كانت إسرائيل تقصف قواتنا، وكلما كنا نتقدم في منطقة أخرى في سوريا، كانت طائراتهم تبدأ بتنفيذ ضربات جوية ضد جيشنا. هذا ما يحدث. وبالتالي فإن الصلة واضحة جدا”. هذا، ووصف الأسد العلاقات مع ما تعرف بـ”قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بأنها “في مرحلة انتقالية” حاليا. وقال الأسد :” لنقل إننا في مرحلة انتقالية، لأنهم سيحتفظون بأسلحتهم الآن، لكننا دعوناهم للانضمام إلى الجيش السوري. بعضهم رفض. لكن في الأيام القليلة الماضية قال بعضهم إنهم مستعدون للانضمام إلى الجيش السوري”. وأضاف :”لا نعرف حتى الآن ماذا سيحدث، إلا أننا دعوناهم للانضمام إلى الجيش كي نعود إلى الوضع الطبيعي الذي كان سائداً قبل الحرب، عندما كانت هناك حالة من سيادة القانون وسيادة الدولة، ولا أحد غيرها”. ونفى الأسد أن يكون هناك اتفاق مع قسد لتقاسم السلطة.وفي شأن آخر، أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أن جنيف هو الآن مجرد منصة للتسوية السورية، وأن عملية سوتشي مستمرة. وقال الرئيس السوري: “إذا كنا نتحدث عن هذه المفاوضات، فإن جنيف ليست أكثر من مكان، ومنصة. من وجهة نظر العملية السياسية، ما زلنا في سوتشي. لا يهم أين تعقد الاجتماعات أو تبدأ المفاوضات، فهذا استمرار لعملية سوتشي”. وأضاف الأسد أن عملية جنيف لحل الوضع في سوريا كانت خدعة من الأميركيين لإزاحة حكومة الجمهورية العربية السورية، وفشلت، والمفاوضات في سوتشي تؤتي ثمارها. وقال الأسد: “لقد كانت خدعة الأميركيين: المحاولة من خلال عملية سياسية لتحقيق أهدافهم التي لم يتمكنوا من تحقيقها في السابق ـ أولاً من خلال المظاهرات ومن ثم دعم الإرهابيين. لذلك، في الواقع، فشلت عملية جنيف: كان هدفها إزاحة الحكومة السورية الحالية من هيئة مؤقتة، بغض النظر عن ماهيتها،ثم يقومون بإجراء تغيير سلمي للسلطة والسيطرة على سوريا، كما فعلوا في العديد من الدول الأخرى”. وأشار إلى أن “جنيف” لم تكن ناجحة”، وبالتالي ذهبنا إلى سوتشي، إلى روسيا”.

ميدانيا،خاضت وحدات من الجيش السوري اشتباكات مع القوات التركية بريف ناحية تل تمر نحو 40 كم شمال غرب مدينة الحسكة. وذكرت”سانا” أن اشتباكات عنيفة خاضتها وحدات من الجيش مع قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التي تعمل بإمرتها على محور قريتي المناخ والمحمودية إلى الشمال من بلدة تل تمر. كما لفتت “سانا” إلى أن القوات التركية اعتدت بالمدفعية والرشاشات الثقيلة على قرى الريحانية والعزيزية والقاسمية بريف تل تمر بالتوازي مع اشتباكات تدور على محور قرية الدردارا.