الكويت: حركة الطيران تسير بشكل طبيعي

الكويت ـ د ب أ: كشف مصدر في الطيران المدني الكويتي عن أن حركة الطيران تسير بشكل طبيعي ولا تأثير نتج عن إضراب بعض موظفي الطيران المدني أمس على حركة الطيران. وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المتابع لحركة الطيران على الإنترنت يجد أن الحركة تسير بشكل طبيعي ولا يوجد أي تأخير أو إلغاء للرحلات .

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