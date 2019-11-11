مقتل مدني بهجوم مسلح شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين نفذوا، اليوم، هجوماً بأسلحة كاتمة للصوت صوب مدني في منطقة الحرية شمالي العاصمة بغداد".

وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل المدني في الحال"، مبيناً أن "المسلحين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة".

