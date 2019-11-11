صراع داعش والقاعدة وارتفاع الذهب.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الإثنين 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي السياسة تتابعون: "إندبندنت": مليشيات إيرانية تسعى للسيطرة على العراق، ومن اللاجئين إلى الدواعش.. أردوغان يواصل ابتزاز أوروبا، وحفتر للمبعوث الأممي: نزع سلاح المليشيات شرط نجاح أي عملية سياسية، و"الإرهاب يأكل نفسه".. هل يكتب صراع داعش والقاعدة نهايتهما؟، وتواصل الاحتجاجات المتنقلة ودعوات لإضراب عام الثلاثاء بلبنان، وناشطة كردية: أردوغان يرتكب أبشع الجرائم بشمالي سوريا، ومطالبات برلمانية باستجواب عبدالمهدي وتحميله مسؤولية العنف بالعراق، وأوروبا تمهد لعقوبات على تركيا ردا على التنقيب بسواحل قبرص، والعاهل الأردني يصل الباقورة غداة إعلان إنهاء الوصاية الإسرائيلية عليها، و"الطاقة الذرية" تعثر على آثار يورانيوم بموقع غير معلن في إيران، والرئيس الفلسطيني: لا انتخابات دون غزة والقدس.

وفي الاقتصاد تطالعون: أدنوك.. اكتشافات واستثمارات تضعها ضمن عمالقة الطاقة في العالم، وأسعار النفط تهبط 1% بفعل مخاوف حرب التجارة، والذهب يرتفع مع استمرار مخاوف اتفاق التجارة والتباطؤ العالمي، وأزمة تركيا الاقتصادية "تدهس" قطاع السيارات، وبين النفط والمصادر المتجددة.. الإمارات تلهم العالم بتوليفة طاقة منوعة، وتراجع معدل النمو في بريطانيا إلى 0.3%.. ووزير الخزانة يصفه بـ"القوي"، ألمانيا تهدف للاعتماد على الهيدروجين بديلا للغاز.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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