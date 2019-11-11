السلطان قابوس يلتقي خالد بن سلمان في بيت البركة

السطان قابوس بن سعيد يلتقي الأمير خالد بن سلمان

التقى السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، مساء الإثنين، الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، ببيت البركة في العاصمة مسقط.

ونقل نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الأمير خالد بن سلمان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى السلطان قابوس بن سعيد، وتمنياته بدوام الصحة والعافية وللشعب العماني مزيدا من التقدم والازدهار.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطان قابوس بن سعيد حمّل الضيف تحياته وتمنياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة وللشعب السعودي مزيدا من التطور والنماء.

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وحضر المقابلة خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني والفريق أول سلطان بن محمد النعماني، وزير المكتب السلطاني والوفد المرافق للأمير خالد بن سلمان.

ووصل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي، والوفد المرافق له اليوم, إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارةٍ رسمية.

والتقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز بـمقر وزارة الـدفـاع فـي الـعاصـمة الـعمانـية مـسقط, بـدر بـن سـعود بـن حـارب الـبوسـعيدي الـوزيـر الـمسؤول عـن شـؤون الدفاع العماني، وذلك في إطار زيارته الرسمية لسلطنة عمان.

وبحث خلال اللقاء عـددا مـن الموضوعات شملت تعزيز الـعلاقـات الـثنائـية بـين الـبلديـن الـشقيقين، والجهود المشـتركـة لحـمايـة أمـن المنطقة.

كما تناول اللقاء سبل تعزيـز الجهود المشـتركـة لـمحاربـة الـتطرف والإرهاب، وسـبل تـدعـيم مـجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.