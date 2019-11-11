محرز يكشف عن السبب وراء فشل انتقاله إلى أرسنال

كشف الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عن السبب وراء فشل انتقاله إلى أرسنال في 2016، عندما كان لاعبا لفريق ليستر سيتي.

محرز نجح في قيادة ليستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2015-2016، وظل في صفوف الفريق لموسمين آخرين، قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي في الصيف قبل الماضي.

وقال النجم الجزائري في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "لو انتقلت إلى فريق من فرق القمة بعد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكان الأمر مختلفا عن الوضع الحالي".

ويعاني محرز من الابتعاد عن التشكيلة الأساسية لـ"السيتزنز" في العديد من مباريات الموسم الحالي، حيث فشل في دخول التشكيلة خلال المباريات الـ4 الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وأضاف: "من الواضح أنني خسرت موسمين في مسيرتي مع ليستر سيتي، بدلا من الوصول إلى السيتي في الـ27 كان يمكنني أن أصل في الـ24 أو الـ25".

وأوضح: "ليستر سيتي منعني من الانتقال، وأخبروني أنني لن أغادر الفريق في هذا التوقيت".

وتطرق النجم الجزائري للحديث عن كواليس انتقاله إلى أرسنال في صيف 2016، والذي توقف في اللحظات الأخيرة.

وقال محرز: "تحدث وكيلي مع آرسين فينجر مدرب أرسنال الذي كان يريدني في صفوف الفريق، الأمور كانت شبه محسومة، وشعرت بالإحباط بعد فشل الانتقال".

وأتم: "لم يكن من السهل بالنسبة لي أن أتحول من أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى مجرد لاعب يلعب في فريق يحاول الإفلات من الهبوط".

يُذكر أن محرز انتقل إلى مانشستر سيتي في الصيف قبل الماضي، ونجح في التتويج معه ببطولات الدرع الخيرية والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي.