ترامب: استقالة رئيس بوليفيا مهمة لأمريكا الجنوبية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أ ف ب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إن استقالة رئيس بوليفيا إيفو موراليس لحظة مهمة للديمقراطية في أمريكا الجنوبية.



وأضاف الرئيس الأمريكي، عبر تويتر، أن ما تشهده بوليفيا في الوقت الراهن يبعث برسالة قوية للأنظمة "غير الشرعية" في فنزويلا ونيكاراجوا.

وأمس الأحد، أعلن الرئيس البوليفي استقالته من منصبه، بعد موجة احتجاجات شديدة على إعادة انتخابه والمستمرّة منذ ثلاثة أسابيع، وقال صاحب الـ60 عاما في كلمة عبر التلفزيون الرسمي: "أستقيل من منصبي كرئيس".

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وعقب إعلان موراليس النبأ، انطلقت الاحتفالات بساحة "موريللو" بوسط العاصمة البوليفية "لاباز" ابتهاجا بإعلان الرئيس الذي يحكم البلاد منذ 2006 استقالته.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة دعت جميع الأطراف السياسية في بوليفيا لعدم اللجوء إلى العنف واحترام سيادة القانون.

وأضافت أن الولايات المتحدة لا تعتبر استقالة الرئيس البوليفي انقلابا بل تعبيرا عن إرادة شعبية.

وتابعت: "الولايات المتحدة لا تفضل شخصا بعينه من المرشحين الذين قد يتصدرون المشهد في بوليفيا بعد استقالة الرئيس".