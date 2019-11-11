فرنسا وبريطانيا وألمانيا تحذر إيران من انتهاك الاتفاق النووي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الإثنين، عن قلقها العميق بسبب استئناف إيران تخصيب اليورانيوم بمنشأة فوردو، في انتهاك صريح من جانب طهران للاتفاق النووي.



وأكدت الدول الثلاث، في بيان مشترك، أن استئناف إيران تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو قد يكون له تداعيات خطيرة فيما يتعلق بالانتشار النووي ويمثل تسارعا مؤسفا في تملص طهران من الاتفاق النووي.

وحثت فرنسا وبريطانيا وألمانيا إيران على العدول عن جميع الإجراءات المتعارضة مع الاتفاق النووي، مؤكدة عزمها على مواصلة جميع الجهود للحفاظ على الاتفاق النووي.

وطالبت الدول الثلاث، إيران بالتعاون الكامل مع وكالة الطاقة الذرية بموجب كل التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، مؤكدة أن جهود نزع فتيل التوتر في المنطقة تزداد صعوبة بسبب تحركات إيران الأخيرة.

وقالت إيران، الأسبوع الماضي، إنها استأنفت تخصيب اليورانيوم بدرجة منخفضة بمحطة فوردو النووية تحت الأرض، وقالت في مطلع الأسبوع إن لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة تتجاوز إلى حد كبير المستوى المطلوب لمعظم الاستخدامات المدنية، ولكن لا تصل إلى نسبة 90% اللازمة لصنع وقود قنبلة نووية، وذلك في أكبر خرق تقوم به للاتفاق النووي مع القوى العالمية.