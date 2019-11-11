حماس تعتقل أعضاء بحركة فتح لمنع إحياء ذكرى عرفات

اعتقلت حركة حماس عشرات الأعضاء من حركة فتح الفلسطينية في محاولة منها لمنع إحياء ذكرى رحيل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات داخل قطاع غزة.

وانتقدت منظمات حقوقية فلسطينية رفض أجهزة حماس منع إحياء الذكرى الـ15 لوفاة عرفات، منددة باعتقال عدد من نشطائها.



وعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن رفضه للإجراءات التي فرضتها حماس، وطالب بالسماح وتسهيل تنظيم فعاليات إحياء ذكرى الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وطالب المركز بوقف حملة الاستدعاءات التي تقوم بها حركة حماس في حق عناصر حركة فتح، مؤكدا أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب قانون الاجتماعات العامة.

وأشار إلى أن أمن حماس استدعى عدداً من قيادات وكوادر حركة فتح في مختلف محافظات القطاع، وذلك على خلفية التحضير لإقامة فعاليات إحياء ذكرى وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات.

ووفق البيان، أبلغت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة، قيادة حركة فتح في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) بمنع فعالية افتتاح صورة الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وتقدمت حركة فتح عبر ممثلي الفصائل الفلسطينية الأخرى بطلب إقامة مهرجان مركزي لإحياء ذكرى وفاة الرئيس الراحل، في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، غير أن حركة حماس أبلغت الفصائل برفض الطلب.

Advertisements

وفي السياق ذاته، قال مصدر في حركة فتح إن أجهزة حماس اعتقلت، الإثنين، قياديين من حركة فتح هما: علاء أبوحطب وحسين أبوغالي، أثناء إحياء فعالية ذكرى رحيل ياسر عرفات في نادي شباب خان يونس.



وأكد المصدر لـ"العين الإخبارية" أن أجهزة حماس اعتقلت 10 من قيادات فتح شمال قطاع غزة خلال الأيام الماضية على خلفية منع تنظيم فعاليات في ذكرى وفاة عرفات.

بدورها نددت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بقرار حماس منع فتح تنظيم فعاليات في ذكرى وفاة عرفات.

وقالت الهيئة في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه إنها وثقت احتجاز أعضاء من حركة فتح في محافظة شمال قطاع غزة، حيث أُفرج عنهم مساء السبت بعد أن تم إجبارهم على التوقيع على تعهدات تفيد بعدم مشاركتهم بأي نشاطات.

وعبرت الهيئة عن رفضها لهذه الإجراءات التي تتناقض مع الأجواء الإيجابية وما يتساوق مع الدعوات التوافقية لتفعيل العملية الديمقراطية وإجراء الانتخابات العامة في فلسطين.



وأدانت الإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، بحق أفراد من حركة فتح، واعتبرتها مساسا بالحق في التجمع السلمي، المكفول بالتنظيم القانوني الدولي والوطني.

وطالبت الهيئة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بوقف أي إجراءات تمس حق المواطنين في تنظيم التجمعات العامة، ووقف الإجراءات التي لا تنسجم مع الضوابط والمعايير القانونية.

وفي وقت لاحق دعت حركة فتح، الفلسطنيين للانضمام إلى احتفالات إحياء ذكرى الرئيس الراحل ياسر عرفات الخميس المقبل أمام الجندي المجهول.