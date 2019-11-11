محكمة سودانية تصدر حكما بحل حزب البشير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت محكمة سودانية في الخرطوم، الإثنين، حكماً قضائياً بحل حزب المؤتمر الوطني الذي يقوده الرئيس المخلوع عمر البشير، وذلك بعد بلاغ تقدمت به منظمة "زيرو فساد" غير الحكومية.



وبحسب المنظمة، فإن قاضي محكمة الطعون الإدارية بالخرطوم أصدر حكما حل حزب "المؤتمر الوطني" الذراع السياسية للحركة الإسلامية الإخوانية، بعد إدانته بامتلاك كتائب وتشكيلات ومليشيات عسكرية، وهو ما يخالف قانوني العمل الحزبي المدني.

وقدمت منظمة "زير فساد" بلاغا ضد حزب "المؤتمر الوطني" في يناير/كانون الثاني الماضي، عقب تصريحات متلفزة لنائب البشير الأسبق، الإخواني علي عثمان محمد طه، كشف خلالها أن نظامهم يملك كتائب ومجموعات مستعدة للدفاع عنه بالمال والنفس، وذلك في محاولة منه لتهديد حركة الاحتجاجات.

واستند القاضي إلى المادة 14 من قانون الأحزاب السوداني، التي تحظر على أي حزب سياسي امتلاك مليشيات وتشكيلات عسكرية مما دفعه إلى الاستجابة لطلب الشاكي بحل حزب البشير.