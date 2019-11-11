4 لاعبين فقط في مران البرازيل الأول بأبوظبي استعدادا للأرجنتين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ منتخب البرازيل تدريباته في استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي؛ استعدادا لمواجهة السوبر كلاسيكو الودية المرتقبة أمام الأرجنتين، والتي تليها مواجهة أخرى أمام كوريا الجنوبية.

وكان لاعبو السيليساو بدأوا في التوافد على أبوظبي فجر الإثنين، حيث وصل 4 لاعبين في البداية هم رودريجو وإيدير ميليتاو وكاسيميرو ثلاثي ريال مدريد وآرثر ميلو لاعب برشلونة، قبل أن ينضم إليهم 5 آخرون لاحقا.

وشهد المران الأول لراقصي السامبا مشاركة اللاعبين الـ4 الأوائل فقط، حيث اكتفى الـ5 الذين وصلوا لاحقا بإجراء إحماءات خفيفة عقب وصولهم، وهو ما دعا مدربي المنتخب للجوء للشخوص البلاستيكية لتعويض النقص في عدد اللاعبين وإكمال المران.

وضمت قائمة اللاعبين الـ5 الذين وصلوا في الدفعة الثانية كلا من كوتينيو لاعب بايرن ميونيخ الألماني، وتياجو سيلفا وماركينيوس لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي، وريتشارلسون وويليان لاعبي إيفرتون وتشيلسي الإنجليزيين.





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ومن المقرر أن يواجه منتخب البرازيل نظيره الأرجنتيني في السوبر كلاسيكو الودي يوم الجمعة المقبل على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ويعود بعدها راقصو السامبا إلى أبوظبي من جديد للاستعداد لمواجهة كوريا الجنوبية يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية.



