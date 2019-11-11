جوارديولا ينتقد تصريحات كلوب عن إيدرسون

اعترف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بأفضلية ليفربول على جميع الأندية الأوروبية، مؤكدا أنه عانى كثيرا خلال هذه المواجهة، منتقدا في الوقت ذاته تصريحات يورجن كلوب، مدرب الليفر، بشأن الحالة الصحية لإيدرسون حارس الفريق السماوي.

وتعرض مانشستر سيتي لخسارة أليمة أمام مضيفه ليفربول بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بملعب "أنفيلد"، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة غاب عنها إيدرسون الحارس الأساسي لكتيبة جوارديولا، بسبب الإصابة.

وكان كلوب أكد قبل المباراة أن إيدرسون سيكون لائقا للمواجهة بنسبة 100%، في إشارة إلى أن أخبار غيابه عن اللقاء مجرد مناورة من جوارديولا.

وأكد بيب أنه لا يحب الحديث عن الخصوم، على عكس ما فعل كلوب، لكنه سيرى ما سيحدث في حالة إيدرسون بالفترة المقبلة.

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وقال جوارديولا، في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "إيدرسون سيذهب للبرازيل من أجل تلقي العلاج والتعرف على مدة غيابه".





وتطرق مدرب السيتي للحديث عن مواجهة الليفر، حيث قال: "هذه المواجهة الكبيرة تذكرني بنهائيات دوري أبطال أوروبا العظيمة، بسبب الأجواء العظيمة التي يتمتع بها ملعب أنفيلد".

وأتم جوارديولا تصريحاته قائلا: "ليفربول هو الفريق الأفضل في أوروبا حاليا، لكن رغم ذلك كنا أقوياء في ملعب صعب مثل أنفيلد".

وكان إيدرسون خرج مصابا في الدقيقة الـ46، خلال مواجهة أتالانتا الإيطالي التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي، ليحل التشيلي كلاوديو برافو بديلا له، قبل أن يشارك أساسيا أمام ليفربول.



ووصفت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، استبدال إيدرسون بـ"الاحترازي"، خوفا من تفاقم الإصابة قبل موقعة الليفر، لكنه في النهاية لم يلحق باللقاء.