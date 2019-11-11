بوينغ تقول إنها تتوقع أن تستأنف طائرات 737 ماكس الخدمة التجارية في يناير

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - طائرة بوينغ 737 ماكس

قالت شركة بوينغ اليوم الاثنين إنها تتوقع أن تستأنف طائراتها 737 ماكس الخدمة التجارية في الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني بينما تعمل على معالجة اسئلة من الهيئات التنظيمية بشأن مراجعات لبرنامج الكمبيوتر في الطائرات.

وأضافت بوينغ أن من المحتمل أن تبدأ تسليمات ماكس الى الزبائن من شركات الطيران في ديسمبر كانون الأول وأنها تعمل نحو الاقرار النهائي لمتطلبات التدريب المحدثة "وهو ما يجب أن يحدث قبل أن تعود ماكس إلى الخدمة التجارية والتي نتوقع الآن أن تبدأ في يناير".

وقالت شركتا الطيران أمريكان ايرلاينز وساوث وست ايرلاينز يوم الجمعة إنهما قررتا تأجيل استئناف رحلات ماكس حتى أوائل مارس آذار.