شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أوروبية على مشاركين بعمليات تنقيب تركية في المياه القبرصية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (بروكسل)
اقترب الاتحاد الأوروبي اليوم (الإثنين) خطوة إضافية نحو فرض عقوبات على مشاركين بعمليات التنقيب التركية عن الغاز والنفط في المياه الإقليمية لقبرص، عبر تبني إطار قانوني رسمي لفرض هذه العقوبات.
وأثار اكتشاف احتياطي هائل من الغاز في شرق المتوسط خلافاً بين قبرص وتركيا التي أرسلت ثلاث سفن للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.
وطالب الاتحاد الأوروبي مراراً تركيا بوقف الأنشطة الاستكشافية، في ما تعتبره قبرص مياهها الإقليمية، لكن دون جدوى، ما دفع وزراء خارجية الاتحاد الشهر الفائت لمطالبة مسؤولي بروكسل بصياغة إطار للعقوبات.
واليوم، وافق وزراء الخارجية الأوروبيون في بروكسل على إطار العمل تمهيداً لفرض حظر السفر وتجميد الأصول على الأفراد والشركات المشاركة في عمليات التنقيب.
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