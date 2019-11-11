شكرا لقرائتكم خبر عن قلق أوروبي حيال البرنامج النووي الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (باريس) قال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم (الإثنين)، إنهم «قلقون للغاية» حيال الخطوات الأخيرة لإيران في تفعيل نشاطاتها النووية. وفي بيان مشترك، حض الوزراء «إيران على التراجع عن كل الإجراءات المخالفة» للاتفاق الدولي المبرم بشأن النووي الإيراني الذي انسحبت منه الولايات المتحدة.



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