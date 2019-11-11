شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: محاكمة 42 متظاهراً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر)

بدأت في محكمة الجنح بسيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة، اليوم (الإثنين)، محاكمة سبعة متظاهرين من أصل 42 بتهمة «المساس بسلامة وحدة الوطن» بعد رفع الراية الأمازيغية خلال التظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ تسعة أشهر، بحسب مراسل وكالة فرنس برس.

وفي قاعة مكتظة بالمحامين وأسر المتهمين تم تقديم المجموعة الأولى منهم وعددهم سبعة، حيث بدأت قراءة التهم والتماسات النيابة التي طلبت «السجن سنتين و100 ألف دينار غرامة وحجز الرايات»، بحسب ما ذكره المحامي سالم خاطري أحد أعضاء هيئة الدفاع لوكالة فرنس برس.