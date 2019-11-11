شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قتلى بتفجيرات القامشلي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (القامشلي)
قتل ستة مدنيين على الأقل وأصيب 22 آخرون بجروح اليوم (الإثنين) في ثلاثة تفجيرات متزامنة في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر كردي.
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن هذه التفجيرات التي وقعت بعد وقت قصير من تبني تنظيم داعش الإرهابي قتل كاهن أرمني كاثوليكي من المدينة مع والده أثناء توجههما إلى مدينة دير الزور في شرق البلاد.
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