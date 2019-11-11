شكرا لقرائتكم خبر عن مساعي دولية لكبح العنف في الشارع العراقي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (النجف)

تسعى الأمم المتحدة لأن تكون عرابة الحل للأزمة العراقية التي دخلت اليوم (الإثنين) يومها الثاني والأربعين، من خلال لقاء المرجعية الدينية ودعوتها لحضور الجلسة البرلمانية المقبلة، في أعقاب اتفاق سياسي برعاية إيرانية أثار مخاوف من إمكانية تزايد العنف في قمع الاحتجاجات الدامية أساساً.

واستمرت الاحتجاجات التي تهز السلطات العراقية، مترافقة مع أعمال عنف دامية أسفرت منذ انطلاق التظاهرات في الأول من أكتوبر عن مقتل 319 شخصاً غالبيتهم من المتظاهرين، بحسب حصيلة رسمية، وإصابة أكثر من 12 ألفاً.

وأعلنت ممثلة الأمم المتحدة بعد لقائها المرجع الشيعي علي السيستاني اليوم في النجف، أن المرجعية أقرت خارطة الطريق التي عرضتها المنظمة وتتضمن مراجعة قانون الانتخابات في غضون أسبوعين.