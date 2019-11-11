سيد المقاومة يثمن مواقف قائد الثورة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بيروت

أشاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بالموقف التاريخي الذي أعلنه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من الصراع مع العدو الإسرائيلي.

وقال في كلمةً لهُ بمناسبة إحياء يوم الشهيد، اليوم الاثنين، إن” إعلان السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي بالرد على أي اعتداء إسرائيلي على اليمن أهميته أنه صدر عن قائد لجبهة ما زالت تقاتل منذ 5 سنوات جيوشًا وقوى كبرى”.

وأوضح السيد حسن نصر الله ان “أهمية هذا الكلام انه يصدر عن قائد لجبهة ما زالت تقاتل لمدة خمس سنوات قوى العدوان المدعومة امريكياً وبريطانياً وغربياً.

وقال: هذا التهديد صادر عن قائد باتت تمتلك بلاده اسلحة متطورة جداً وتمتلك شجاعة استخدام هذه الاسلحة واستخدمتها بالفعل من منطلق حق الدفاع عن النفس”.

ولفت الى ان “هذا الكلام صادر عن قائد جبهة مقاتلوه يحققون الانتصارات على جبهات تمتد على مساحات واسعة، اي اننا نتحدث عن قائد قادر على تنفيذ تهديداته ولذلك وجدنا اثره العميق لدى العدو، لماذا؟ لانه يتمتع بالمصداقية فهو اعلام بعنصر قوة اضافي في اليمن، يمن الايمان والحكمة والانتصارات”.

ودعا امين عام حزب الله “شعوب منطقتنا للاعتزاز بهذا الاعلان لما له من اهمية وقدرته على الوصول لكيان العدو الاسرائيلي”.

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ورأى بان “على العدو ان يعرف ان هذه البيئة الموجودة لانه طالما عمل كي تنسى الشعوب فلسطين، بينما هذه قوى جديدة لديها القوة والشجاعة تدخل في المعادلة والجميع يدرك هذا التطور المهم”.

ولفت السيد حسن نصرالله الى “الحشود اليمنية التي حضرت عند خطاب السيد الحوثي في مختلف محافظات اليمن تحت الشمس لساعات يفترشون الارض والطرقات وهناك مخاطر لاعتداءات العدوان حيث البلد في الحرب” .

وقال ان “هذا الحشد يكشف مدى عشقهم لرسول الله (ص) ويكشف مدى ايمانهم ولها رسالة سياسية عظيمة جداً، انه بعد خمس سنوات حرب ورغم كل الظروف الامنية والعسكرية والاقتصادية والمعيشية، ان هذه رسالة قوية لكل طواغيت العالم ان شعوبنا هذه التي تراهنون على تراجعها وخوفها عبر الحصار والجوع للتخلي عن رسولها ومقدساتها وقضيتها المركزية هي لن تفعل ذلك على الاطلاق، هذه هي رسالة الشعب اليمني وشعوب اخرى في هذه المنطقة”.

واكد الامين العام لحزب الله ان “محور المقاومة هو في ايمانه واستعداده للتضحية وليس مرهوناً بما يحصل عليه من مال ومتاع”.

وكان قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قد أكد في الكلمة المتلفزة التي وجهها للجماهير المحتشدة في العاصمة صنعاء والساحات في المحافظات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف أول امس السبت بأن “موقفنا في العداء لإسرائيل ككيان غاصب ومعادي لأمتنا الإسلامية هو موقف مبدئي إنساني أخلاقي والتزام ديني نلتقي فيه مع الأحرار والشرفاء من امتنا الإسلامية”.

وحذر السيد عبدالملك من انه “إذا تطاول العدو الإسرائيلي بأي حماقة ضد شعبنا فلن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقسى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جداً على كيان العدو الإسرائيلي”.

هذا وتناول السيد حسن نصر الله في كلمته عدداً من القضايا المتعلقة بالتطورات السياسية والاقتصادية في لبنان اضافة الى التطورات في المنطقة وذكرى إقتحام الاستشهادي الشهيد احمد قصية مقر الحاكم العسكري الاسرائيلي في مدينة صور وتدميره المبنى بشكل كامل ما ادى الى مقتل اكثر من مائة ضابط وجندي .. مشيراً الى انها كانت عملية تاريخية ومدوية.