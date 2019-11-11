الوكالة الدولية للطاقة الذرية: رصد "آثار يورانيوم" في موقع غير معلن بإيران

كشفت ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ عن "رصد آثارا لليورانيوم في موقع غير معلن عنه في ​إيران​"، مؤكدةً أن "إيران كثفت عمليات تخصيب اليورانيوم، حيث وصل مخزونها الحالي من اليورانيوم المخصب، ما يعادل 551 كلغم، في حين أن السقف المحدد في ​الاتفاق النووي​ المبرم مع القوى الدولية في 2015 هو 300 كلغم".

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