عباس: لا انتخابات بدون القدس وقطاع غزة

اكد الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ ان "​الانتخابات​، لن تجرى بدون ​القدس​ و​قطاع غزة​"، معربا عن أمله بـ"موافقة كافة الجهات الفلسطينية لخوضها"، مشيراً إلى أن "الانتخابات تحمي المشروع الوطني الفلسطيني، ومن هو حريص على القضية، فليسر نحو الانتخابات".

وشدد على "التمسك بالثوابت الفلسطينية"، قائلا "لا يستطيع أحد أن يتنازل عن ثوابت ​الشعب الفلسطيني​ التي أرساها عرفات في العام 1988"، مشيراً إلى انه "حاول البعض حرف هدفنا، وسرقة المشروع، عبر صفعة العصر، فصفعناهم في وجوههم، لن نقبل بأي حال أن نتنازل عن قضيتنا ومصيرنا، وحلم شعبنا".