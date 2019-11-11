المعتصمون أمام كهرباء لبنان أضاءوا الشموع وسيجوا محيط المؤسسة بالقماش الأسود

أضاء المعتصمون أمام مبنى ​مؤسسة كهرباء لبنان​ في منطقة ​مار مخايل​، الشموع، بعدما سيجوا محيط الشركة بالقماش الأسود، وذلك على وقع الأناشيد والأغاني الوطنية.

وكان المعتصمون قد افترشوا الأرض ونصبوا خيما رفعوا الأعلام الوطنية أعلاها، واستضافوا عددا من المحاضرات، شارك فيها نقابيون وأساتذة وناشطون.

وأعلنوا نقل اعتصامهم إلى مكان آخر، بعد أن أمضوا 24 ساعة في هذه المنطقة، لتعميم مطلبهم بتوفير ​الكهرباء​ 24/ 24 ساعة يوميا.

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