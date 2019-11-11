النشرة: جريح نتيجة اشكال عائلي تخلله اطلاق نار في منطقة أبي سمراء

علمت "​الخليج 365​" بأن "إشكالا عائليا بين آل حسون وقع في ​منطقة أبي سمراء​ محيط مرجج الزهور ب​طرابلس​ تخلله ​إطلاق نار​ ادى إلى سقوط جريح"، مشيرةً إلى أن "​الجيش​ وصل إلى مكان الحادث".

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