تجدد الحريق في كفرحبو وتمدده إلى أراض زراعية ومنازل

تجدد الحريق الذي اندلع ظهرا في بلدة ​كفرحبو​، بعدما عمل عناصر ​الدفاع المدني​ وأهالي البلدة على اخماده، ويعمل عناصر الدفاع المدني واهالي المنطقة، مجددا على إطفاء النيران التي تمددت ألسنتها باتجاه الأراضي الزراعية والمنازل، وسط مناشدات للمساعدة.



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