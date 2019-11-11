أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "سقوط 3 جرحى نتيجة انزلاق ​سيارة​ واصطدامها بجانب الطريق على اوتوستراد شكا قبل مفرق أنفة - المسلك الشرقي".

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