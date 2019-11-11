النشرة: إندلاع النيران في أحد منازل المشاريع الزراعية في ارزي

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بأنه "اندلعت النيران في أحد البيوت التابعة لأحد المشاريع الزراعية والذي يسكنه البعلبكيون في ارزي وتعمل فرق الاطفاء التابعة ل​جمعية الرسالة للاسعاف الصحي​ في ​الخرايب​ على اخماده في هذه الاثناء".

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