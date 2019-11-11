اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​إبراهيم الموسوي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "الكرة الآن في ملعب ​القضاء​، الوطن كله يتطلع إلى ​القضاة​ الشرفاء الشجعان ليبادروا بالإدعاء واستدعاء ومحاسبة ومحاكمة كل فاسد، مهما علا شأنه. فيا قضاة ​لبنان​، إنقاذ بلدنا بيدكم، كلنا ثقة أنكم لن تخذلوه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ابراهيم الموسوي للقضاة: إنقاذ بلدنا بيدكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.