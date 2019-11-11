مصادر LBC: المصارف ستجري اتصالات مع الموظفين كي لا يكون اضرابهم مفتوحا

اكدت مصادر مصرفية لقناة "LBC" أنه "​المصارف​ ستجري اتصالات مع الموظفين كي لا يكون الاضراب مفتوحا وليعاودوا العمل يوم الاربعاء"، مشيرةً الى انها "ستطلب من ​القوى الامنية​ تولي حماية المصارف".

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