شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية: تميم بن حمد فاجر فى الخصومة ويزعم دعوته للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن خالد الهيل المتحدث باسم المعارضة القطرية، هجومًا حادًا على تميم بن حمد أمير نظام "الحمدين" موكدا أن النظام القطرى فاجر فى خصومته.

وقال "الهيل" فى تدوينه عبر صفحته على موقع تويتر:"يدعي نظام قطر أنه يدعو للسلام، ويستميت في دعواته للحوار والمصالحة" مضيفًا :"الخطوات الصادقة تكون بالعمل وإثبات حسن النية بالإنجاز وحتى الآن لا توجد بوادر سوى وعود فارغة تم إعطائهم فرصه سابقًا ولكنهم اثبتوا انهم ليسوا أهل لهذه الثقة بل وفجروا في خصومتهم".

وأشار إلى أنه لكى تنهى قطر أزمتها مع دول الرباعى العربى يعلمون المطلوب منهم، مضيفاً :"فشل النظام القطري في تحقيق اي تقدم يذكر لإنهاء ازمتهم مع دول المقاطعة".

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جدير بالذكر أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال إن قطر "لم تظهر أي تفاعل أو اهتمام فعليّ لحلّ أزمتها مع الدول الأربع المقاطعة لها" مؤكدا أن مصر والسعودية والإمارات والبحرين "ستبقى على ما هي عليه" من الأزمة مع الدوحة، إذا لم يتم تنفيذ المطالب.