شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة: الوفد سيشكل حكومة موازية لمساعدة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أنه بصدد الإنتهاء من تشكيل حكومة موازية لحزب الوفد، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة التى يشكلها سيكون مهمتها إعداد التقارير لمساعدة الحكومة ولن يكون على أجندتها تصيد أخطاء أو النقد الموجه ضد الحكومة.

وقال أبو شقة لـ"الخليج 365"، إن حكومة الوفد الموازية ستضم رئيس حكومة ووزراء على مستوى سياسى على أنه يتم تعيين وكيل وزارة متخصص وفنى فى كل وزارة على حدة، وستولى اهتماما كبيرا بكل القضايا والملفات الحكومية المطروحة على الساحة حاليا.

ولفت رئيس حزب الوفد، إلى أن الحكومة الموازية للوفد ستعنى أيضا بمناقشة القوانين الهامة مثل قانون تقسيم الدوائر وستعد ملفات للهيئة البرلمانية للوفد عنها.

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ورفض أبو شقة، الإفصاح عن رئيس الحكومة حاليا أو أى من أعضائها، لافتا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى للإعلان عن أعضاء الحكومة خلال أيام.