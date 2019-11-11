شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وقفة أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف للتنديد بالإرهاب والدول الراعية له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت مجموعة من الشباب من مختلف أنحاء العالم أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف يحملون شعار (اتحدو من أجل السلام)، منددين بالإرهاب والدول الداعمة والراعية له، حيث نظم التحالف الدولى للسلام والتنمية بجنيف وقفة سلمية أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف بمشاركة مجموعة من المنظمات من 8 دول.

وأكد المشاركون فى الوقفة على خطورة الإرهاب باعتباره التحدِ الأكبر لحقوق الإنسان وأنه يهدد أهم حق من حقوق الإنسان وهو حقه فى الحياة وحقه فى سلامة الجسد.

كما أكد المشاركون أنه يجب على الأمم المتحدة أن تتخذ إجراءات عقابية ضد الدول الداعمة والراعية للإرهاب والتى توفر لهم الملاذ الآمن والتمويل.

وأكد أيمن عقيل، رئيس موسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن هذه الفاعلية تأتى فى الوقت الذى يخوض فيه العالم حرب على الإرهاب فى معظم دول العالم من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والمنطقة العربية.

وأكد أحمد سعيد، المدير التنفيذى للتحالف الدولى للسلام والتنمية بجنيف، وهى المنظمة للوقفة السلمية، أنهم يسعون إلى محاربة الإرهاب بالسلام والمبادرات التنموية مثل المبادرة التى يتبناها التحالف الآن فى الصومال بعنوان (اترك السلاح وامسك القلم) والتى تستهدف الأطفال والشباب فى المدارس.

كما أكد ريبورتو من إيطاليا على أهمية أن تتبنى أوروبا استراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب، لافتا إلى أنه كان حريصا على لمشاركة فى هذه الفاعلية باعتباره منسق منتدى صناع السلام فى إيطاليا.

وتحدث جوان يوسف من شمال سويا على الوضع فى إقليم الشمال والانتهاكات التى يتعرض لها الشعب السورى نتجه التداخلات العسكرية التركية بدعم من دولة قطر، ودعا بضرورة وجود منظمات دولية ترصد الوضع الإنسانى فى شمال سوريا.

وتحدث أحمد خالد، من منتدى شباب العالم، واستعرض مبادرة تجمع فنانين ونحاتين من أكثر من دولة لإقامه مزار لضحايا الإرهاب على أرض مصر أرض السلام.

وقام مجموعة من الشباب الأوروبى بعرض صور وفيديوهات تبين وتوضح مخاطر الإرهاب، كما تم عرض فيلم يوضح الحوادث الإرهابية التى تعرضت لها مصر وعدد من الدول الأوروبية والإفريقية والعربية.

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