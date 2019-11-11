"الزيت بـ17 بدلًا من 19".. خفض أسعار 4 سلع تموينية من بينها الأرز والسكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أرسلت الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية، مذكرة إلى أحمد مهدي، مستشار وزير التموين لشؤون الرقابة والتوزيع، تؤكد فيها خفض أسعار بعض السلع الأساسية.

وبحسب المذكرة الصادرة من الهيئة فإن زيت الخليط قد انخفض سعره من 19 جنيهًا إلى 17 جنيهًا، بينما انخفض سعر السكر من 9.5 جنيه إلى 8.5 جنيه، والأرز من 9 جنيهات إلى 8 جنيهات.

كما تم خفض سعر الدقيق المعبأ بلاستيك من 6.75 جنيه إلى 6.50 جنيه، وإلغاء زيت العباد بسعر 20 جنيها، والدقيق المعبأ 1 كيلو ورقي والمحدد بسعر 7.25 جنيه من السلع التموينية.

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من جانبه، وصف ماجد نادي، عضو النقابة العامة لبدالين التموين، القرار بـ"الجيد"، لافتًا إلى أنه يعني انخفاض طن السكر ١٠٠٠ جنيه والزيت ٢٠٠٠ جنيه.

وكشف "نادي"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن تطبيق القرار بداية من أول ديسمبر المقبل.

وطالب عضو نقابة بدالي التموين، وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بوضع حل للسلع التي ستتبقى لدى التجار حتى نهاية الشهر الجاري، قائلًا: "التجار اشتروا السلع بالأسعار القديمة ولا يجوز بيعها بالسعر الجديد حتى لا يتكبد التجار خسائر كبيرة".