ننشر التقرير المبدئي بحالة ضحية قطار كفر الزيات

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

حصل "الخليج 365" على التقرير المبدئي بحالة الشاب أحمد مبروك، الذي سقط اليوم الإثنين من قطار "كفر الزيات - طنطا"، ما أسفر عن وفاته، وذلك عقب مشاجرة بينه وبين ملاحظ وكمسري القطار، على غرامة تدخين سيجارة.

أوضح التقرير أن المذكور البالغ من العمر 27 عامًا، أصيب بجرحين قطعيين في فروة الرأس، طول كل منهما واحد سنتيمتر، وكدمة وتورم بالجانب الأيمن، فضلاً عن جرح سطحي طوله حوالي نصف سنتيمتر.

وأضاف التقرير أيضًا أن المريض عانى غيبوبة عميقة، مع اتساع بؤبؤ العينين، بينما كانت علاماته الحيوية غير مستقرة، فضلاً عن الاشتباه بكسر في الجمجمة، ونزيف بالمخ، وجروح قطعية وسحجات وكدمات متفرقة بالرأس والجسد. وقد نُقل إلى العناية المركزة باطنة طوارئ، ووضع على جهاز التنفس الصناعي.

وكانت مصادر أمنية بمحافظة الغربية كشفت تفاصيل الواقعة، وأوضحت المصادر أن الشاب "أحمد مبروك" ويعمل ممرضًا بمستشفى السلام في مدينة كفر الزيات، استقل قطار "كفر الزيات - طنطا"، في حدود الساعة الثامنة صباحًا، وأثناء مرور ملاحظ القطار وجد الشاب المذكور يدخن سيجارة، فتوجه إليه وطلب منه دفع غرامة 100 جنيه، وهو الأمر الذي رفضه الشاب.

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أضافت المصادر أن الشاب أطفأ سيجارته لكنه رفض دفع الغرامة التي طلبها الملاحظ، قائلاً: "ما عييش فلوس عشان أدفع غرامة 100 جنيه"، قبل أن يستدعي الملاحظ كمسري القطار، الذي أصر على تغريم الشاب وتحرير محضر له بمحطة قطار طنطا، بعد تطور الأمر بينهما إلى مشاجرة بالأيدي.

قالت المصادر أيضًا إنه مع إصرار الكمسري والملاحظ على تحرير محضر للشاب وتسليمه إلى السلطات الأمنية بمحطة طنطا، قفز الشاب هربًا من المساءلة أثناء تهدئة القطار، ما أسفر عن إصابته، قبل أن يعتدي بعض الركاب على الكمسري والملاحظ، محملين إياهما مسؤولية سقوطه.

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