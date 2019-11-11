مدير "المنشاوي العام": النيابة أبلغتنا بالتحفظ على جثمان ضحية قطار كفر الزيات

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

قال متولي أبو رية، مدير مستشفى المنشاوي العام في طنطا، إن النيابة أخطرتهم بالتحفظ على جثمان الشاب أحمد مبروك، الذي سقط اليوم الإثنين، من قطار "كفر الزيات - طنطا"، ما أسفر عن وفاته.

وكانت مصادر أمنية أوضحت لمصراوي أن الشاب المذكور قفز من قطار الركاب "كفر الزيات - طنطا" قبل دخوله محطة طنطا، عقب مشاجرة وقعت بينه وبين كمسري وملاحظ القطار، اللذين طلبا تغريمه لإشعاله سيجارة داخل القطار.

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وأضافت المصادر أن الشاب يعمل ممرضًا بمستشفى السلام في مدينة كفر الزيات، استقل قطار "كفر الزيات - طنطا"، في حدود الساعة الثامنة صباحًا، وأنه أثناء مرور ملاحظ القطار وجد الشاب المذكور يدخن سيجارة، فتوجه إليه وطلب منه دفع غرامة 100 جنيه، وهو الأمر الذي رفضه الشاب، وتطور إلى مشاجرة مع الملاحظ وكمسري القطار قبل أن يقفز الشاب هاربًا ويتعرض لإصابة أودت بحياته.​

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