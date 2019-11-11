الرئيس الإماراتي يصدق على قرار تشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الاثنين، مرسوما بتشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي السابع عشر. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن المرسوم نص على أن يُشكَّل المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي السابع عشر من أربعين عضوا يمثلون كافة إمارات الدولة؛ بينهم 20 سيدة وبما يشكل 50 % من مجموع الأعضاء، وتم دعوة المجلس للانعقاد يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر.

يذكر أن المجلس الوطني الاتحادي يشكل من أربعين عضوا نصفهم بالانتخاب، والنصف الآخر بالتعيين، وتُوزَّع عدد مقاعد المجلس على إمارات الدولة. المرسوم نص على أن يُشكَّل المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي السابع عشر من أربعين عضوا يمثلون كافة إمارات الدولة؛ بينهم 20 سيدة وبما يشكل 50 % من مجموع الأعضاء، وتم دعوة المجلس للانعقاد يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر.يذكر أن المجلس الوطني الاتحادي يشكل من أربعين عضوا نصفهم بالانتخاب، والنصف الآخر بالتعيين، وتُوزَّع عدد مقاعد المجلس على إمارات الدولة.

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