مسئول أردني: الملك اتخذ قرارًا يخدم مصالحنا الوطنية بـالباقورة والغمر

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن قرار انتهاء العمل بالملحقين المتعلقين بمنطقتي الباقورة والغمر، تم العمل به منذ أمس الأحد، بعد إعلان الملك عبد الله الثاني، القرار خلال افتتاحه الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة، مؤكدًا أن الملك اتخذ قرارًا يخدم المصالح الوطنية.
وأضاف الصفدي، في بيان لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الاثنين، أن الملك أعلن عدم الرغبة في تجديد الملحقين واتخذ القرار، وتم إبلاغ
وعار عن الصحة، ونصت الاتفاقية على حق الاستخدام لمدة 25 سنة وليس تأجيرها.
ونفى الصفدي، وجود أي عقود مبرمة بين الحكومة الأردنية والحكومة الإسرائيلية متعلقة بتأجير أراضي الباقورة والغمر، موضحًا بأن ما يشاع من تأجير للأراضي أمر مغلوط
ونوه الصفدي، إلى أن الجانب الإسرائيلي، وقبيل الانتهاء من العمل بالملحقين طلب من الأردن التشاور حول الموضوع، طلب تمديد العمل بالملحقين، لكن الأردن رفضت والتزمت إسرائيل بالقرار، موضحًا بأن قرار الملك هو قرار سيادي بموجب اتفاقية السلام قبل انتهاء العمل بالملحقين.
وفيما يتعلق ببعض الآراء القانونية التي تتحدث عن عدم السماح لمن يحمل جنسية غير أردنية من التملك على الحدود الأردنية، قال الصفدي إن هناك قاعدة قانونية ثابتة أقرتها محكمة التمييز تقول إن الاتفاقيات الدولية تسمو على القوانين المحلية.
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